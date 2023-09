Crêtes enneigées ou crêtes pastorales BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 6 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Pour cette sortie deux possibilités: découvrir la vie des animaux en période hivernale ou celle des bergers de nos montagnes pyrénéennes!.

There are two possibilities for this outing: discover the life of animals in winter or that of the shepherds in our Pyrenean mountains!

Hay dos opciones para esta salida: ¡descubrir la vida de los animales en invierno o la de los pastores en nuestras montañas pirenaicas!

Für diesen Ausflug gibt es zwei Möglichkeiten: das Leben der Tiere im Winter oder das der Hirten in den Pyrenäen

