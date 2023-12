« Quel que soit le temps… » Balade poétique BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Une heure trente de balade, de poésie, de respiration, de rapprochement avec les bêtes et les plantes.

On pourra regarder les dernières feuilles tomber et sans doute aussi si nous sommes attentifs, voir la bergeronnette des ruisseaux…

« L’enfant pas plus que l’animal sauvage n’est fait pour vivre enfermé. Le milieu qui lui convient le mieux, c’est la nature. C’est donc la nature que nous mettons à sa disposition »

Célestin Freinet

Les enfants sont les bienvenus.

La participation est libre au profit des vieilles forêts..

2023-12-06 10:30:00 fin : 2023-12-06 12:00:00. EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Devant la Muse Bagnéraise

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



An hour and a half of strolling, poetry, breathing, getting closer to animals and plants.

We’ll be able to watch the last of the leaves fall, and if we’re careful, we might even catch a glimpse of the creek wagtail…

« Neither children nor wild animals are made to live in confinement. The best environment for them is nature. So we make nature available to them »

Célestin Freinet

Children welcome.

Participation is free, in aid of old-growth forests.

Hora y media de paseo, poesía, respiración y acercamiento a animales y plantas.

Podrá contemplar la caída de las últimas hojas y, si presta atención, hasta podrá ver una lavandera…

« Ni los niños ni los animales salvajes están hechos para vivir encerrados. El entorno que más les conviene es la naturaleza. Por eso ponemos la naturaleza a su disposición

Célestin Freinet

Los niños son bienvenidos.

La participación es gratuita, a beneficio de los bosques antiguos.

Eineinhalb Stunden Spaziergang, Poesie, Atmen, Annäherung an Tiere und Pflanzen.

Wir können die letzten Blätter fallen sehen und, wenn wir aufmerksam sind, vielleicht auch die Bachstelze beobachten…

« Das Kind ist ebenso wenig wie das wilde Tier dazu bestimmt, eingesperrt zu leben. Der beste Lebensraum für ein Kind ist die Natur. Wir stellen ihm also die Natur zur Verfügung

Célestin Freinet

Kinder sind herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist kostenlos zugunsten der alten Wälder.

