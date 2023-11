« Vélo-école » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Wimoov met en place une « vélo-école » gratuite pour les bénéficiaires séniors sur la Commune de Bagnères-de-Bigorre à partir du 4 décembre pour un groupe de 6 à 8 personnes ayant besoin d’une remise en selle.

Cette action s’articule autour de 4 ateliers :

– 4 décembre 2023 de 9h à 12h : Apprendre à sécuriser ses déplacements cyclistes, remise à niveau du code de la route, équipements obligatoires ou recommandés, GPS vélo, présentation des aides financières, diagnostic mobilité, dans la salle « Jean Dauxois » au 22 rue de la République, mise à disposition par le CCAS de Bagnères de Bigorre.

– 7 décembre 2023 de 14h à 16h : Remise en selle : élaborer son parcours, cohabiter avec les autres usagers de la route, maîtriser sa vitesse, travailler son équilibre, savoir-faire un freinage d’urgence (en extérieur si la météo le permet).

– 14 décembre 2023 de 14h à 16h : Remise en selle : élaborer son parcours, essai de vélo et tricycle électrique (en extérieur si la météo le permet).

– 18 décembre 2023 de 14h à 16h : Sortie pratique en ville (si la météo le permet)

Il est préférable pour les ateliers pratiques que les usagers apportent leur vélo. Wimoov pourra en mettre à disposition si besoin..

2023-12-04 09:00:00 fin : 2023-12-04 12:00:00.

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Wimoov is setting up a free « bike school » for senior beneficiaries in Bagnères-de-Bigorre from December 4, for a group of 6 to 8 people needing to get back in the saddle.

The program comprises 4 workshops:

– december 4, 2023 from 9am to 12pm: Learn how to cycle safely, refresher course on the Highway Code, mandatory or recommended equipment, bike GPS, presentation of financial aid, mobility diagnosis, in the « Jean Dauxois » room at 22 rue de la République, provided by the Bagnères de Bigorre CCAS.

– december 7, 2023 from 2pm to 4pm: Getting back in the saddle: planning your route, cohabiting with other road users, controlling your speed, working on your balance, emergency braking skills (outdoors, weather permitting).

– december 14, 2023 from 2pm to 4pm: Getting back in the saddle: designing your route, trying out electric bikes and tricycles (outdoors, weather permitting).

– december 18, 2023 from 2pm to 4pm: Practical outing in town (weather permitting)

For the practical workshops, it is preferable for users to bring their own bikes. Wimoov can provide bikes if required.

Wimoov organiza en Bagnères-de-Bigorre, a partir del 4 de diciembre, una « escuela de la bicicleta » gratuita para personas mayores, para un grupo de 6 a 8 personas que necesiten volver a subirse al sillín.

La iniciativa consta de 4 talleres:

– 4 de diciembre de 2023 de 9:00 a 12:00: Aprendizaje de la seguridad en bicicleta, reciclaje sobre el código de circulación, equipamiento obligatorio o recomendado, GPS para bicicletas, presentación de ayudas financieras, diagnóstico de movilidad, en la sala « Jean Dauxois » del 22 rue de la République, a cargo de la CCAS de Bagnères de Bigorre.

– 7 de diciembre de 2023, de 14:00 a 16:00: Vuelta al sillín: planificación del recorrido, interacción con los demás usuarios de la vía pública, control de la velocidad, trabajo del equilibrio, técnicas de frenado de emergencia (al aire libre, si el tiempo lo permite).

– 14 de diciembre de 2023 de 14:00 a 16:00: Vuelta al ruedo: planificar el recorrido, probar la bicicleta eléctrica y el triciclo (al aire libre, si el tiempo lo permite).

– 18 de diciembre de 2023 de 14:00 a 16:00: Salida práctica por la ciudad (si el tiempo lo permite)

Para los talleres prácticos, es preferible que los usuarios traigan sus propias bicicletas. Wimoov puede proporcionar bicicletas si es necesario.

Wimoov richtet ab dem 4. Dezember eine kostenlose « Fahrradschule » für Senioren in der Gemeinde Bagnères-de-Bigorre für eine Gruppe von 6 bis 8 Personen ein, die wieder in den Sattel steigen müssen.

Die Aktion besteht aus vier Workshops:

– 4. Dezember 2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr: Lernen, wie man sich als Radfahrer sicher bewegt, Auffrischung der Verkehrsregeln, vorgeschriebene oder empfohlene Ausrüstung, Fahrrad-GPS, Vorstellung der finanziellen Hilfen, Mobilitätsdiagnose, im Raum « Jean Dauxois » in der Rue de la République 22, der vom CCAS von Bagnères de Bigorre zur Verfügung gestellt wird.

– 7. Dezember 2023, 14:00-16:00 Uhr: Wieder aufs Rad steigen: Erstellen einer Route, Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern, Geschwindigkeitskontrolle, Gleichgewichtstraining, Notbremsung (bei gutem Wetter im Freien).

– 14. Dezember 2023, 14.00-16.00 Uhr: Wieder in den Sattel steigen: Erstellen einer Route, Testen von Elektrofahrrädern und -dreirad (bei gutem Wetter im Freien).

– 18. Dezember 2023, 14.00-16.00 Uhr: Praktische Ausfahrt in die Stadt (bei gutem Wetter)

Für die praktischen Workshops ist es am besten, wenn die Nutzerinnen und Nutzer ihre Fahrräder mitbringen. Wimoov kann bei Bedarf welche zur Verfügung stellen.

