Ciné Seniors: Et la fête Continue ! BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

A l’attention des personnes de 60 ans et plus, le CCAS organise des séances ciné seniors. Un nouveau film chaque 1er lundi du mois !.

2023-12-04 15:00:00 fin : 2023-12-04 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Cinéma Le maintenon

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



For people aged 60 and over, the CCAS organizes senior cinema sessions. A new film every 1st Monday of the month!

Para los mayores de 60 años, la CCAS organiza sesiones de cine para mayores. Una película nueva cada primer lunes de mes

Für Personen ab 60 Jahren organisiert das CCAS Seniorenfilmvorführungen. Jeden ersten Montag im Monat wird ein neuer Film gezeigt!

Mise à jour le 2023-11-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65