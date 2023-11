Milonga solidaire au profit des Restos du Coeur BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 3 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dernière Milonga 2023 avec une battle de Dj’s, avec DJ Joêl et Dumé . Des friandises, du bonheur. Au profit des Restos du Coeur par l’association Montanas de Tango..

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Casino

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Last Milonga 2023 with a Dj’s battle, with DJ Joêl and Dumé . Sweets and happiness. A benefit for Restos du Coeur, organized by the Montanas de Tango association.

La Milonga final 2023 con una batalla de DJ, con DJ Joêl y Dumé. Dulces y felicidad. A beneficio de Restos du Coeur por la asociación Montanas de Tango.

Letzte Milonga 2023 mit einem Dj-Battle, mit DJ Joêl und Dumé . Leckereien und Glück. Zugunsten der Restos du Coeur durch den Verein Montanas de Tango.

Mise à jour le 2023-11-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65