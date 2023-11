Loto de l’association Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 2 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

L’association Clair Vallon vous convie à son Loto. Lots à gagner: agneau, voyage, jambons, paniers garni….

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Rue des Saules

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Clair Vallon association invites you to its Loto. Prizes to be won: lamb, travel, hams, baskets…

La asociación Clair Vallon le invita a su Loto. Premios a ganar: cordero, viajes, jamones, cestas…

Der Verein Clair Vallon lädt Sie zu seinem Lotto ein. Zu gewinnen gibt es: Lamm, Reise, Schinken, Präsentkörbe…

Mise à jour le 2023-11-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65