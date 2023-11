Seance d’aquaphobie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 2 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Venez vaincre votre peur de l’eau ! Du 2 décembre au 10 février à partir de 9h (plusieurs créneaux de 45 minutes). Réservation souhaitées..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Stade nautique André de Boysson

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and conquer your fear of water! From December 2 to February 10, starting at 9 a.m. (several 45-minute sessions). Reservations required.

¡Ven a vencer tu miedo al agua! Del 2 de diciembre al 10 de febrero a partir de las 9 h (varias sesiones de 45 minutos). Reserva obligatoria.

Kommen Sie und überwinden Sie Ihre Angst vor Wasser! Vom 2. Dezember bis 10. Februar ab 9 Uhr (mehrere 45-minütige Slots). Reservierungen erwünscht.

