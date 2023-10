Escale chilienne – Rencontre musicale par la chanteuse Ely Pineda. BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 2 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Autrice, compositrice et artiste peintre autodidacte chilienne, elle grandit bercée par les musiques traditionnelles au sud du Chili. Depuis 2015, elle se produit sur la scène Toulousaine et participe à différents festivals liés à l’Amérique latine et à l’Espagne. En 2019 son projet personnel a été sélectionné par le festival toulousain Rio Loco « La voix des femmes ». Elle sort son premier disque « Chaltumay » à l’automne 2023. Ely Pineda rendra un hommage au chanteur Victor Jara et interprètera des chants traditionnels chiliens..

2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Hall de la médiathèque Simone Veil

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



A self-taught Chilean author, composer and painter, she grew up surrounded by traditional music in southern Chile. Since 2015, she has been performing on the Toulouse scene and taking part in various festivals linked to Latin America and Spain. In 2019 her personal project was selected by Toulouse’s Rio Loco festival « La voix des femmes ». She will release her debut album « Chaltumay » in autumn 2023. Ely Pineda will pay tribute to singer Victor Jara and perform traditional Chilean songs.

Autora, compositora y pintora chilena autodidacta, creció rodeada de música tradicional en el sur de Chile. Desde 2015, actúa en Toulouse y participa en diversos festivales relacionados con América Latina y España. En 2019, su proyecto personal fue seleccionado por el festival Río Loco de Toulouse, « La voix des femmes ». Publicará su primer álbum, Chaltumay, en otoño de 2023. Ely Pineda rendirá homenaje al cantante Víctor Jara e interpretará canciones tradicionales chilenas.

Die chilenische Autorin, Komponistin und Malerin ist Autodidaktin. Sie wuchs mit traditioneller Musik im Süden Chiles auf. Seit 2015 tritt sie in Toulouse auf und nimmt an verschiedenen Festivals teil, die mit Lateinamerika und Spanien in Verbindung stehen. 2019 wurde ihr persönliches Projekt vom Toulouser Festival Rio Loco « La voix des femmes » ausgewählt. Im Herbst 2023 wird sie ihre erste CD « Chaltumay » veröffentlichen. Ely Pineda wird dem Sänger Victor Jara eine Hommage widmen und traditionelle chilenische Lieder vortragen.

Mise à jour le 2023-10-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65