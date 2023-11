mois sans tabac BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 30 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Stand infos et rendez-vous individuels. Venez tester vos poumons avec le « testeur co » ! Pourquoi participer ? Arrêter de fumer à plusieurs, avec des amis, des voisins, des collègues, c’est plus facile : tout le monde s’encourage et se soutient ! En présence de professionnels de santé : addictologue et infirmier.

2023-11-30

BAGNERES-DE-BIGORRE Lycée Victor Duruy

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Information booth and individual appointments. Come and test your lungs with the « co-tester »! Why take part? It’s easier to quit smoking with friends, neighbors and colleagues: everyone encourages and supports each other! In the presence of health professionals: an addictologist and a nurse

Stand informativo y reuniones individuales. ¡Venga a probar sus pulmones con el « co-tester »! ¿Por qué participar? Es más fácil dejar de fumar con amigos, vecinos y compañeros de trabajo: ¡todos se animan y apoyan mutuamente! En presencia de profesionales de la salud: un toxicólogo y una enfermera

Infostand und individuelle Termine. Testen Sie Ihre Lungen mit dem « Co-Tester »! Warum sollten Sie teilnehmen? Zu mehreren mit Freunden, Nachbarn oder Kollegen mit dem Rauchen aufzuhören, ist einfacher: Alle ermutigen und unterstützen sich gegenseitig! In Anwesenheit von Gesundheitsfachleuten: Suchttherapeut und Krankenpfleger

