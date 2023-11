L’oeil Souverain Peindre nos montagnes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 29 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Patrice de Bellefon nous propose un parcours à travers une sélection d’œuvres d’artistes qui ont illustré la haute montagne et les Pyrénées. Ces œuvres nous interrogent sur notre « parenté avec la Montagne »..

2023-11-29 18:30:00 fin : 2023-11-29 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Salle Clair Vallon

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Patrice de Bellefon takes us on a journey through a selection of works by artists who have illustrated the high mountains and the Pyrenees. These works question our « kinship with the mountains ».

Patrice de Bellefon nos lleva de viaje a través de una selección de obras de artistas que han ilustrado la alta montaña y los Pirineos. Estas obras nos interrogan sobre nuestro « parentesco con la montaña ».

Patrice de Bellefon schlägt uns einen Rundgang durch eine Auswahl von Werken von Künstlern vor, die das Hochgebirge und die Pyrenäen illustriert haben. Diese Werke stellen uns die Frage nach unserer « Verwandtschaft mit den Bergen ».

Mise à jour le 2023-11-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65