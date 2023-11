Accueil des nouveaux arrivants BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 22 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Vous avez emménagé à Bagnères en 2023? Faites-vous connaitre auprès de la Mairie avant le 01/12 et recevez une invitation à la réception d’accueil des nouveaux arrivants..

2023-11-22 fin : 2023-12-01 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Hotel de ville

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Moving to Bagnères in 2023? Register with the Mairie before 01/12 and receive an invitation to the reception for new arrivals.

¿Va a instalarse en Bagnères en 2023? Inscríbase en la Mairie antes del 01/12 y reciba una invitación para la recepción de recién llegados.

Sie sind 2023 nach Bagnères gezogen? Melden Sie sich vor dem 01.12. beim Rathaus und Sie erhalten eine Einladung zum Empfang für Neuankömmlinge.

