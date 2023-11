Grande braderie Automne / Hiver BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 18 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

L’association St Vincent vous invite à sa grande braderie: friperie, jouets, sacs, foulards, bijoux….

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

The St Vincent association invites you to its big garage sale: second-hand goods, toys, bags, scarves, jewelry…

La asociación San Vicente le invita a su gran venta de ropa de segunda mano, juguetes, bolsos, bufandas, joyas, etc.

Der Verein St Vincent lädt Sie zu seinem großen Flohmarkt ein: Secondhand, Spielzeug, Taschen, Schals, Schmuck…

