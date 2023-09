lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 17 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque Simone Veil

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



staged reading by Les Livreurs de Mots lectura dramatizada de Les Livreurs de Mots szenische Lesung mit den Livreurs de Mots (Wortschreibern) Mise à jour le 2023-09-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu BAGNERES-DE-BIGORRE Adresse BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque Simone Veil Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre latitude longitude 43.0624749;0.14897078

lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 2023-11-17 2023-11-17 was last modified: by lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 17 novembre 2023