Lectures théâtralisées par la Compagnie « Les livreurs de Mots » (L’Illustre Corsaire)

Chili… Ce long pays longeant la côte pacifique de l’Amérique du Sud est riche d’auteurs à la plume d’acier. Vous avez entendu leur nom mais connaissez-vous l’œuvre de Neruda, Sepulveda, Victor Jara… ? Par-delà la musique de chacun, ce qui les unit est peut-être leur évocation sans faux-semblant d’une nature humaine sauvage, aliénée à ses pulsions que le vernis de la civilisation ne parvient pas à masquer, comme si l’homme dans ce coin du monde où la nature reprend souvent ses droits, ne pouvait que s’inscrire dans une forme d’expression brute et conquérante subie par le plus grand nombre. Pinochet en sera le chef de file. Cela n’en rend encore que plus déconcertants ces moments d’or où des fenêtres s’ouvrent sur une humanité fragile, toujours debout grâce à la sagesse des anciens.

Public adulte – Hall de la Médiathèque – Durée : 1h00 env.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Staged readings by the Compagnie » Les livreurs de Mots » (L?Illustre Corsaire)

Chile… This long country along the Pacific coast of South America is rich in authors with a pen of steel. You’ve heard their names, but do you know the works of Neruda, Sepulveda, Victor Jara… ? Beyond the music of each, what unites them is perhaps their unpretentious evocation of a savage human nature, alienated from its impulses that the veneer of civilization fails to hide, as if man, in this corner of the world where nature often reclaims its rights, could only be part of a form of raw, conquering expression suffered by the majority. Pinochet was the leader of this movement. This makes these golden moments all the more disconcerting, when windows open onto a fragile humanity, still standing thanks to the wisdom of its elders.

Adults – Hall of the Médiathèque – Duration: 1h00 approx.

Free admission, subject to availability

Lecturas dramatizadas de la compañía « Les livreurs de Mots » (L’Illustre Corsaire)

Chile… Este largo país a orillas del Pacífico sudamericano es rico en autores con pluma de acero. Habrá oído sus nombres, pero ¿conoce las obras de Neruda, Sepúlveda, Víctor Jara…? ? Más allá de la música de cada uno de ellos, lo que les une es quizá su evocación sin pretensiones de una naturaleza humana salvaje, ajena a sus impulsos que el barniz de la civilización no puede ocultar, como si el hombre, en este rincón del mundo donde la naturaleza reclama a menudo sus derechos, sólo pudiera ser parte de una forma de expresión cruda y conquistadora que sufre la mayoría. Pinochet fue el líder de este movimiento. Tanto más desconcertantes son, pues, esos momentos de oro en los que se abren ventanas a una humanidad frágil, aún en pie gracias a la sabiduría de los mayores.

Adultos – Sala de la Médiathèque – Duración: 1:00 aprox.

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

Theatralische Lesungen der Compagnie « Les livreurs de Mots » (L’Illustre Corsaire)

Chile … Dieses lange Land an der Pazifikküste Südamerikas ist reich an Autoren mit stählernen Federn. Sie haben ihre Namen gehört, aber kennen Sie auch die Werke von Neruda, Sepulveda, Victor Jara…? ? Über die Musik jedes einzelnen hinaus verbindet sie vielleicht die unverstellte Beschwörung einer wilden menschlichen Natur, die ihren Trieben entfremdet ist, die der Firnis der Zivilisation nicht zu verbergen vermag, als ob der Mensch in dieser Ecke der Welt, in der die Natur oft ihre Rechte zurückerobert, nur eine rohe und erobernde Ausdrucksform finden könnte, die von der Mehrheit der Menschen erlitten wird. Pinochet wird der Anführer dieser Bewegung sein. Das macht diese goldenen Momente, in denen sich Fenster auf eine zerbrechliche Menschheit öffnen, die dank der Weisheit der Alten immer noch aufrecht steht, umso verwirrender.

Erwachsene – Halle der Mediathek – Dauer: ca. 1.00 Uhr.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

