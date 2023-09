Nos produits ménagers écolos BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 4 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Découvrez la composition de vos produits ménagers et leurs impacts sur votre santé et sur l’environnement… Heureusement, il existe la fabrication maison. Venez tester des recettes naturelles faciles à refaire..

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the composition of your household products and their impact on your health and the environment… Fortunately, you can make your own. Come and try out our easy-to-make natural recipes.

Descubre la composición de tus productos domésticos y su impacto en tu salud y el medio ambiente… Afortunadamente, usted puede fabricar los suyos propios. Ven y prueba algunas recetas naturales fáciles de hacer.

Finden Sie heraus, wie Ihre Haushaltsprodukte zusammengesetzt sind und welche Auswirkungen sie auf Ihre Gesundheit und die Umwelt haben… Zum Glück gibt es die Möglichkeit, sie selbst herzustellen. Kommen Sie und testen Sie natürliche Rezepte, die Sie leicht nachmachen können.

Mise à jour le 2023-09-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65