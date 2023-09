Spectacle « Du balai ! » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 29 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser…

De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.

La musique jouée en direct accompagne l’univers onirique qui se déploie.

Spectacle familial : dès 3 ans (nombre de places limité)

Durée : 45 min.

2023-10-29 16:30:00 fin : 2023-10-29 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s the story of a grumpy, sullen street sweeper and a dreamy, laughing street dweller. They meet, seek each other out, try to tame each other…

From the apparent banality of the story emerge humanity, poetry and the little things that, when we want them to, turn our everyday lives into a celebration.

Live music accompanies the unfolding dream world.

Family show: ages 3 and up (limited seating)

Running time: 45 min

Esta es la historia de un barrendero gruñón y huraño y de un habitante de la calle soñador y risueño. Se encuentran, se buscan, intentan domarse…

La aparente banalidad de la historia revela la humanidad, la poesía y las pequeñas cosas que, cuando queremos, convierten nuestra vida cotidiana en una fiesta.

La música en directo acompaña el despliegue del mundo onírico.

Espectáculo familiar: a partir de 3 años (aforo limitado)

Duración: 45 minutos

Es ist die Geschichte eines mürrischen und mürrischen Straßenkehrers und eines verträumten und lachenden Straßenbewohners. Sie treffen sich, suchen sich, versuchen, sich zu zähmen…

In der scheinbaren Banalität der Geschichte schimmern Menschlichkeit, Poesie und die kleinen Dinge durch, die unseren Alltag in ein Fest verwandeln, wenn wir es nur wollen.

Die live gespielte Musik begleitet die Traumwelt, die sich entfaltet.

Familienvorstellung: ab 3 Jahren (begrenzte Anzahl an Plätzen)

Dauer: 45 Min

Mise à jour le 2023-09-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65