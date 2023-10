Table ronde : « l’irrigation de moyenne montagne, les ressources en eau » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 27 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Table ronde sur la thématique de « l’irrigation de moyenne montagne, les ressources en eau » . Pastoralisme et réseaux hydrauliques de moyenne montagne. Les eaux en milieu urbain.

Le 27/10/2023 à 17h30 à la salle des Pas Perdus au casino de Bagnères de Bigorre..

2023-10-27 17:30:00 fin : 2023-10-27 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Casino, salle des Pas Perdus

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Round-table discussion on « Mid-mountain irrigation and water resources ». Pastoralism and mid-mountain water networks. Water in urban environments.

27/10/2023 at 5:30pm in the Salle des Pas Perdus at the Bagnères de Bigorre casino.

Mesa redonda sobre el tema « Riego y recursos hídricos de media montaña ». Pastoralismo y redes de agua de media montaña. El agua en medio urbano.

27/10/2023 a las 17h30 en la Sala de los Pasos Perdidos del casino de Bagnères de Bigorre.

Runder Tisch zum Thema « Bewässerung in Mittelgebirgen, Wasserressourcen » . Pastoralismus und Wassernetze in Mittelgebirgen. Wasser in städtischen Gebieten.

Am 27.10.2023 um 17.30 Uhr im Salle des Pas Perdus im Casino von Bagnères de Bigorre.

