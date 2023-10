« Quel que soit le temps… » Balade poétique BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 21 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Balade de 2h à 2h30 environ dans le Vallon du Salut au départ de la Muse Bagnéraise aux Grands Thermes.

Comme d’habitude, nous écouterons les oiseaux, nous toucherons les bourgeons ou les feuilles… ce sont les sensations qui seront au cœur du propos. Aidés en cela par les mots des poètes…Pessoa, Rimbaud, Dickinson, Nerval, La Fontaine… et par nos propres sens … nous nous éloignerons du mental et serons plus en présence des lieux qui s’ouvriront à nous…

Plus dans le projet de se rapprocher de la nature que de la connaître, même si immanquablement des bêtes et des plantes seront nommées.

Les enfants sont les bienvenus.

La participation est libre au profit des vieilles forêts..

2023-10-21 10:30:00

BAGNERES-DE-BIGORRE Devant la Muse Bagnéraise

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



A 2 to 2.5 hour walk in the Vallon du Salut, starting from the Muse Bagnéraise at the Grands Thermes.

As usual, we will listen to the birds, we will touch the buds or the leaves… it is the sensations which will be in the heart of the subject. Helped by the words of poets… Pessoa, Rimbaud, Dickinson, Nerval, La Fontaine… and by our own senses… we will move away from the mental and be more in the presence of the places that will open to us…

More in the project to get closer to nature than to know it, even if animals and plants will inevitably be named.

Children are welcome.

The participation is free for the benefit of the old forests.

Un paseo de unas 2 a 2,5 horas por el Vallon du Salut, partiendo de la Muse Bagnéraise en las Grands Thermes.

Como de costumbre, escucharemos a los pájaros, tocaremos los brotes o las hojas… son las sensaciones las que estarán en el centro del tema. Ayudados por las palabras de los poetas… Pessoa, Rimbaud, Dickinson, Nerval, La Fontaine… y por nuestros propios sentidos… nos alejaremos de lo mental y estaremos más en presencia de los lugares que se abrirán ante nosotros…

Más en el proyecto de acercarnos a la naturaleza que de conocerla, aunque inevitablemente se nombrarán animales y plantas.

Los niños son bienvenidos.

La participación es gratuita en beneficio de los bosques antiguos.

Ein Spaziergang von etwa 2 bis 2,5 Stunden im Vallon du Salut, der von der Muse Bagnéraise in den Grands Thermes ausgeht.

Wie üblich werden wir den Vögeln zuhören, Knospen oder Blätter berühren… es sind die Empfindungen, die im Mittelpunkt stehen. Unterstützt von den Worten der Dichter Pessoa, Rimbaud, Dickinson, Nerval, La Fontaine… und unseren eigenen Sinnen… werden wir uns vom Verstand entfernen und mehr in der Gegenwart der Orte sein, die sich uns öffnen werden…

Mehr mit dem Ziel, der Natur näher zu kommen, als sie kennenzulernen, auch wenn unweigerlich Tiere und Pflanzen benannt werden.

Kinder sind herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist frei zugunsten der alten Wälder.

