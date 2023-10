Balade Parc Thermal, dans le cadre de l’exposition Villes d’Eaux, Villes Thermales BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 20 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’exposition Villes d’Eaux, Villes Thermales, Balade au Vallon de Salut le Vendredi 20 octobre à 10h30..

2023-10-20 10:30:00 fin : 2023-10-20 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Vallon de Salut

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Villes d’Eaux, Villes Thermales exhibition, a walk in the Vallon de Salut on Friday, October 20 at 10:30 am.

En el marco de la exposición Villes d’Eaux, Villes Thermales, paseo por el Vallon de Salut el viernes 20 de octubre a las 10.30 h.

Im Rahmen der Ausstellung Villes d’Eaux, Villes Thermales, Spaziergang durch das Vallon de Salut am Freitag, den 20. Oktober um 10:30 Uhr.

