Table Ronde dans le cadre de l’exposition Villes d’Eaux, Villes Thermales BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 20 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’exposition Villes d’Eaux, Villes Thermales, est organisé une Table ronde dans la salle des Pas Perdu du casino « la ville thermale, ville-jardin, un modéle pour aujourd’hui ? » , Une ville qui recompose avec la nature en réponse aux nouveaux enjeux climatiques et sociétaux. Vendredi 20 octobre à 17h30.

2023-10-20 17:30:00 fin : 2023-10-20 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Salle des Pas Perdus

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Villes d’Eaux, Villes Thermales exhibition, we’re organizing a round-table discussion in the casino’s Salle des Pas Perdu, entitled « The spa town, garden city, a model for today? a city that recomposes with nature in response to new climatic and societal challenges. Friday, October 20 at 5:30pm

En el marco de la exposición Villes d’Eaux, Villes Thermales, se celebra en la Sala de los Pasos Perdidos del Casino una mesa redonda titulada « La ciudad balneario, ciudad jardín, ¿un modelo para hoy? una ciudad que se reconcilia con la naturaleza en respuesta a los nuevos retos climáticos y sociales ». Viernes 20 de octubre a las 17.30 horas

Im Rahmen der Ausstellung Villes d’Eaux, Villes Thermales findet im Salle des Pas Perdu des Casinos ein Runder Tisch zum Thema « Die Thermalstadt, Gartenstadt, ein Modell für heute » statt eine Stadt, die als Antwort auf die neuen klimatischen und gesellschaftlichen Herausforderungen wieder mit der Natur zusammenwächst. Freitag, 20. Oktober um 17.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65