Visite Architecturale dans le cadre de l’exposition Villes d’Eaux, Villes Thermales BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 20 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’exposition Villes d’Eaux, Villes Thermales, visite Architecturale (départ du lieu de l’exposition) Les eaux thermales dans la ville vendredi 20 octobre à 14h30.

2023-10-20 14:30:00 fin : 2023-10-20 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Salle des Pas Perdus

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Villes d’Eaux, Villes Thermales exhibition, Architectural tour (departure from the exhibition venue) Thermal waters in the city Friday, October 20, 2:30pm

En el marco de la exposición Villes d’Eaux, Villes Thermales, Visita arquitectónica (salida desde el lugar de la exposición) Aguas termales en la ciudad Viernes 20 de octubre a las 14.30 h

Im Rahmen der Ausstellung Villes d’Eaux, Villes Thermales, Architectural Tour (Start am Ausstellungsort) Thermalwasser in der Stadt Freitag, 20. Oktober, 14:30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65