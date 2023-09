Conférence : pour tout savoir sur la sismicité pyrénéenne BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 18 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

18H30 : Conférence pour tout savoir sur la sismicité pyrénéenne et locale., organisé par le C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs).

Guy Sénéchal, sismologue et enseignant chercheur à l’université de Pau et des Pays de l’Adour assurera cette présentation et le temps de question réponse qui fera suite.

Un apéritif dinatoire sera également proposer afin de poursuivre les échanges et clôturer la journée..

BAGNERES-DE-BIGORRE Maison de quartier Clair Vallon

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



6:30 pm: Conference on Pyrenean and local seismicity, organized by C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs).

Guy Sénéchal, seismologist and teacher-researcher at the Université de Pau et des Pays de l’Adour, will give the presentation, followed by a question-and-answer session.

An aperitif dinner will also be offered to continue the discussions and bring the day to a close.

18.30 h: Conferencia para informarse sobre la sismicidad pirenaica y local, organizada por el C-PRIM (Centro Pirenaico de Grandes Riesgos).

Guy Sénéchal, sismólogo y profesor-investigador de la Universidad de Pau y del Pays de l’Adour, pronunciará esta conferencia, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

También se ofrecerá una cena aperitivo para continuar los debates y clausurar la jornada.

18H30: Vortrag, um alles über die Seismizität in den Pyrenäen und vor Ort zu erfahren, organisiert vom C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs).

Guy Sénéchal, Seismologe und Dozent an der Universität Pau und Pays de l’Adour, wird den Vortrag halten und anschließend eine Frage- und Antwortrunde abhalten.

Bei einem Aperitif und Abendessen können Sie sich weiter austauschen und den Tag ausklingen lassen.

