« La vie… La dire, L’écrire… » – Ateliers écriture « Histoire de Vie » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 18 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Nous vous proposons 2 ateliers, dans le respect de chacun, animés par des professionnels + Apéro découverte.

Ecriture Histoires de Vie: « écrire sur soi, écrire sa vie », Animé par Mauricette Drouet et Olivier Lambert.

Groupe d’implication Histoires de Vie : « Se réapproprier son histoire de vie au sein d’un groupe » Animé par Olivier Lambert..

BAGNERES-DE-BIGORRE Tiers Lieux en Bigorre

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées



We offer 2 workshops, with respect for everyone, led by professionals + Apéro découverte.

Ecriture Histoires de Vie: « writing about yourself, writing your life », led by Mauricette Drouet and Olivier Lambert.

Histoires de Vie involvement group: « Reclaiming your life story within a group », led by Olivier Lambert.

Proponemos 2 talleres, respetuosos con todos, dirigidos por profesionales + Aperitivo de descubrimiento.

Escritura de historias de vida: « Escribir sobre uno mismo, escribir su vida », dirigido por Mauricette Drouet y Olivier Lambert.

Grupo de implicación Histoires de Vie: « Recuperar la historia de tu vida en grupo », dirigido por Olivier Lambert.

Wir bieten Ihnen zwei Workshops an, in denen jeder Einzelne respektiert wird und die von Fachleuten geleitet werden + Apéro découverte.

Ecriture Histoires de Vie: « Über sich selbst schreiben, sein Leben schreiben », geleitet von Mauricette Drouet und Olivier Lambert.

Groupe d’implication Histoires de Vie: « Sich seine Lebensgeschichte in einer Gruppe wieder aneignen », geleitet von Olivier Lambert.

