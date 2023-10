Cyclocross de Bagnères BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 15 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le traditionnel Cyclocross de Bagnères au Vallon de Salut organisé par l’Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre ACBB.

Ouvert à tous à partir de 6 ans

Venez participer ou encourager les coureurs et coureuses de tous âges.

Evènement familial et convivial.

2023-10-15 11:30:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE au vallon de salut

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The traditional Bagnères Cyclocross at Vallon de Salut organized by the Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre ACBB.

Open to everyone aged 6 and over

Come and take part or cheer on riders of all ages.

A friendly family event

El tradicional ciclocross de Bagnères en Vallon de Salut organizado por el Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre ACBB.

Abierto a todos a partir de 6 años

Venga a participar o a animar a corredores de todas las edades.

Un evento familiar

Das traditionelle Cyclocross von Bagnères im Vallon de Salut wird von der Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre ACBB organisiert.

Offen für alle ab 6 Jahren

Kommen Sie und nehmen Sie teil oder feuern Sie die Fahrer und Fahrerinnen aller Altersgruppen an.

Familiäre und gesellige Veranstaltung

Mise à jour le 2023-10-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65