Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 15 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Les bénéfices de ce vide grenier aideront Lilou à pouvoir repartir à Barcelone afin de suivre un stage intensif.

Organisé par l’association Un Pas Ensemble Pour Lilou.

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Quai de l’adour

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Proceeds from the yard sale will help Lilou to go back to Barcelona for an intensive course.

Organized by the association Un Pas Ensemble Pour Lilou

La recaudación de la venta de garaje ayudará a Lilou a volver a Barcelona para seguir un curso intensivo.

Organizado por la asociación Un Pas Ensemble Pour Lilou

Der Erlös des Flohmarkts wird Lilou helfen, nach Barcelona zu reisen, um dort an einem Intensivkurs teilzunehmen.

Organisiert vom Verein Un Pas Ensemble Pour Lilou (Ein Schritt gemeinsam für Lilou)

Mise à jour le 2023-10-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65