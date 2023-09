Le circuit de l’eau potable à la médiathèque de Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 14 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la Fête de la science la médiathèque Simone Veil nous a invité à proposer un atelier à la découverte du cycle de l’eau potable : de la source à l’épuration.

Sans inscription, Stand gratuit..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque

Bagnères-de-Bigorre 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Fête de la science, the Simone Veil multimedia library has invited us to run a workshop on the drinking water cycle: from source to treatment.

No registration required, free stand.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la mediateca Simone Veil nos ha invitado a organizar un taller sobre el ciclo del agua potable: de la fuente al tratamiento.

No es necesario inscribirse, el stand es gratuito.

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes hat uns die Mediathek Simone Veil eingeladen, einen Workshop anzubieten, in dem wir den Kreislauf des Trinkwassers entdecken: von der Quelle bis zur Reinigung.

Ohne Anmeldung, Stand kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65