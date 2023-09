Spectacle « Tel Frère Telle Soeur » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 14 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Tel Frère Telle Sœur est un spectacle musical, théâtral, original et familial.

Emilie et Vincent, frère et sœur dans la vie, content leur histoire en chansons, l’histoire de deux adultes, à pésent parents, se remémorant leurs souvenirs d’enfants et d’adolescents. Dans un tourbillon d’anecdotes familiales où jalousie, complicité, humour et sentiments nous renvoient à notre propre vie, ce duo attachant aux coups de gueule et d’éclats ne laisse pas indifférent.

Durée : 1h05.

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Halle aux Grains

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Tel Frère Telle S?ur is a musical, theatrical, original and family show.

Emilie and Vincent, brother and sister in life, tell their story in song, the story of two adults, now parents, recalling their childhood and teenage memories. In a whirlwind of family anecdotes where jealousy, complicity, humor and feelings take us back to our own lives, this endearing duo’s outbursts and outbursts leave no one indifferent.

Running time: 1 hour 05 minutes

Tel Frère Telle S?ur es un espectáculo musical, teatral, original y familiar.

Emilie y Vincent, hermanos en la vida real, cuentan su historia cantando, la historia de dos adultos, padres en parte, que rememoran sus recuerdos de niños y adolescentes. En un torbellino de anécdotas familiares donde los celos, la complicidad, el humor y los sentimientos nos transportan a nuestras propias vidas, este simpático dúo con sus arrebatos y salidas de tono no deja indiferente a nadie.

Duración: 1 hora 05 minutos

Tel Frère Telle S?ur ist ein musikalisches, theatralisches, originelles und familienfreundliches Spektakel.

Emilie und Vincent, Bruder und Schwester im wahren Leben, erzählen ihre Geschichte in Liedern. Es ist die Geschichte zweier Erwachsener, die gerade Eltern geworden sind und sich an ihre Erinnerungen als Kinder und Jugendliche erinnern. In einem Strudel aus Familienanekdoten, in dem Eifersucht, Komplizenschaft, Humor und Gefühle uns auf unser eigenes Leben verweisen, lässt uns dieses fesselnde Duo mit all seinen Ausbrüchen nicht unberührt.

Dauer: 1h05

