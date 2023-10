Animations Octobre Rose avec la Semetherm BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 13 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Comme chaque année, la Semetherm se mobilise pour Octobre Rose et propose :

– un stand d’information

8h-10h dans le hall des Grands Themres

15h30-17h dans le hall d’Aquensis

– des ateliers d’auto-palpation, par Martine Goueze, sage femme mebre de la Ligue 65

10h à la Résidence des Thermes

13h30 à la terrasse d’Aquensis (côté Casino)

Inscription obligatoire exclusivement par mail à communication@aquensis.fr

– des séances de yoga, par Marjorie de l’association Chemins en Yoga, professeure membre de l’Institut Français du Yoga

11h à la Résidence des Thermes : yoga assis, énergie douce dans le haut du corps

14h30 sur la terrasse d’Aquensis : harmonisation globale souffle – esprit

Inscription obligatoire exclusivement par mail à communication@aquensis.fr

– un flash dance (dress code rose évidemment)

17h devant Aquensis.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Grands Thermes / Aquensis

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Like every year, Semetherm is mobilizing for Pink October and is offering :

– an information stand

8am-10am in the Grands Themres lobby

3:30-5pm in the Aquensis lobby

– self-palpation workshops, by Martine Goueze, midwife member of the Ligue 65

10 a.m. at the Résidence des Thermes

1:30 p.m. on the Aquensis terrace (Casino side)

Registration by e-mail only: communication@aquensis.fr

– yoga sessions, by Marjorie of Chemins en Yoga, a member of the Institut Français du Yoga

11 a.m. at the Résidence des Thermes: seated yoga, gentle upper-body energy

2.30pm on the Aquensis terrace: global harmonization of breath and mind

Registration by e-mail only: communication@aquensis.fr

– a flash dance (pink dress code, of course)

5 p.m. in front of Aquensis

Como cada año, Semetherm se implica en el Octubre Rosa y ofrece :

– un stand informativo

de 8.00 a 10.00 horas en el vestíbulo Grands Themres

de 15h30 a 17h00 en el vestíbulo Aquensis

– talleres de autopalpación, a cargo de Martine Goueze, matrona y miembro de la Liga 65

10 h en la Residencia de las Termas

13.30 h en la terraza Aquensis (lado Casino)

Inscripciones por correo electrónico: communication@aquensis.fr

– sesiones de yoga, a cargo de Marjorie, de la asociación Chemins en Yoga, profesora y miembro del Institut Français du Yoga

11 h en la Residencia de las Termas: yoga sentado, energía suave en la parte superior del cuerpo

14.30 h en la terraza Aquensis: armonización global de la respiración y la mente

Inscripción obligatoria únicamente por correo electrónico: communication@aquensis.fr

– un flash dance (código de vestimenta rosa, por supuesto)

17.00 h frente a Aquensis

Wie jedes Jahr engagiert sich die Semetherm für den Rosa Oktober und bietet :

– einen Informationsstand

8:00-10:00 Uhr in der Halle des Grands Themres

15:30-17:00 Uhr in der Halle von Aquensis

– workshops zur Selbstpalpation, von Martine Goueze, Hebamme und Mitglied der Ligue 65

10 Uhr in der Residence des Thermes

13.30 Uhr auf der Terrasse von Aquensis (Seite des Casinos)

Verbindliche Anmeldung ausschließlich per E-Mail an communication@aquensis.fr

– yogastunden, von Marjorie vom Verein Chemins en Yoga, Lehrerin und Mitglied des Institut Français du Yoga

11 Uhr in der Résidence des Thermes: Yoga im Sitzen, sanfte Energie im Oberkörper

14.30 Uhr auf der Terrasse von Aquensis: Globale Harmonisierung Atem – Geist

Verbindliche Anmeldung ausschließlich per E-Mail an communication@aquensis.fr

– ein Flash Dance (rosa Dresscode natürlich)

17 Uhr vor Aquensis

Mise à jour le 2023-10-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65