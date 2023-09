A la découverte du Vallon du Salut BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 11 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

En coanimation avec un botaniste du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et en présence des jeunes du club nature, venez découvrir les particularités de ce site classé.

Inscription obligatoire :

Adhérent: 5€

Non adhérent: 10€.

2023-10-11 14:30:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Vallon du Salut

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Co-hosted by a botanist from the Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées and in the presence of young people from the nature club, come and discover the special features of this listed site.

Registration required:

Member: 5?

Non-member: 10?

En compañía de un botánico del Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées y de los jóvenes del club de naturaleza, venga a descubrir las particularidades de este lugar catalogado.

Inscripción obligatoria:

Socios: 5?

No socios: 10?

Unter der gemeinsamen Leitung eines Botanikers des Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées und in Anwesenheit der Jugendlichen des Naturclubs entdecken Sie die Besonderheiten dieses denkmalgeschützten Ortes.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Mitglied: 5?

Nicht-Mitglied: 10?

Mise à jour le 2023-09-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65