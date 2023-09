Grande braderie de la Croix Rouge BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Grande braderie de la Croix Rouge BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 7 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées Grande braderie de la Croix Rouge.

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 14:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Centre aéré Pont de Pierre

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Red Cross jumble sale Mercadillo de la Cruz Roja Großer Ausverkauf des Roten Kreuzes Mise à jour le 2023-09-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu BAGNERES-DE-BIGORRE Adresse BAGNERES-DE-BIGORRE Centre aéré Pont de Pierre Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre latitude longitude 43.06503;0.1497

Grande braderie de la Croix Rouge BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 2023-10-07 2023-10-07 was last modified: by Grande braderie de la Croix Rouge BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 7 octobre 2023