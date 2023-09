Rencontre avec l’écrivain et essayiste Marin Ledun BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 29 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du festival autour de la littérature noire et policière « Un aller retour dans le noir » qui se tiendra à Pau le 30 septembre et le 01 octobre prochain, la Médiathèque Simone Veil, partenaire du festival, vous invite à une rencontre avec l’écrivain et essayiste Marin Ledun. En présence de la librairie bagnéraise Plume et Bulles.

Retrouvez le programme et toutes les infos sur le site du festival : https://unallerretourdanslenoir.com/.

2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-29 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque Simone Veil

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the « Un aller retour dans le noir » crime and noir literature festival to be held in Pau on September 30 and October 01, the Médiathèque Simone Veil, partner of the festival, invites you to a meeting with writer and essayist Marin Ledun. In the presence of the Bagnéra bookshop Plume et Bulles.

Find the program and all the info on the festival website: https://unallerretourdanslenoir.com/

En el marco del festival de literatura policíaca y negra « Un aller retour dans le noir », que se celebrará en Pau los días 30 de septiembre y 1 de octubre, la Médiathèque Simone Veil, colaboradora del festival, le invita a un encuentro con el escritor y ensayista Marin Ledun. En presencia de la librería de Bagnéra Plume et Bulles.

Consulte el programa y toda la información en la página web del festival: https://unallerretourdanslenoir.com/

Im Rahmen des Festivals rund um die schwarze und Kriminalliteratur « Un aller retour dans le noir », das am 30. September und 01. Oktober in Pau stattfindet, lädt Sie die Mediathek Simone Veil, Partner des Festivals, zu einem Treffen mit der Schriftstellerin und Essayistin Marin Ledun ein. In Anwesenheit der Buchhandlung Plume et Bulles aus Bagnéra.

Das Programm und alle Infos finden Sie auf der Website des Festivals: https://unallerretourdanslenoir.com/

