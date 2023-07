A l’écoute du brame du cerf BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 27 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Quelques part en vallée, en pleine forêt, nous ions chercher le frisson du brame déchirant le silence de la nuit..

2023-09-27 19:00:00 fin : 2023-09-27 22:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Somewhere in the valley, in the middle of the forest, we seek the thrill of the bellow tearing the silence of the night.

En algún lugar del valle, en medio del bosque, buscamos la emoción del bramido rasgando el silencio de la noche.

Irgendwo im Tal, mitten im Wald, suchen wir den Nervenkitzel des Röhrens, das die Stille der Nacht zerreißt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65