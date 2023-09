Lectures Kamishibaï pour les 3-5 ans BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 27 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous en section jeunesse pour ce rendez-vous kamishibaï, à l’attention des 3-5 ans,

Lectures kamishibaï sur le thème de la rentrée

Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non).

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire..

BAGNERES-DE-BIGORRE à la Médiathèque Simone Veil

Join us in the children’s section for this kamishibai rendezvous for 3-5 year-olds,

Back-to-school kamishibai readings

Kamishibaï literally means « paper theater ». It’s a storytelling technique of Japanese origin based on images that scroll in a butai (wooden theater), equipped with small openings (or not).

A kamishibai consists of a set of numbered cardboard boards (generally between 11 and 15), telling a story.

Acompáñenos en la sección infantil en este kamishibai para niños de 3 a 5 años,

Lecturas kamishibai sobre el tema del nuevo curso escolar

Kamishibai significa literalmente « teatro de papel ». Se trata de una técnica de narración de origen japonés basada en imágenes que se desplazan en un butai (teatro de madera), provisto o no de pequeñas aberturas.

Un kamishibai consiste en un conjunto de tableros numerados (normalmente entre 11 y 15) que cuentan una historia.

Treffen Sie sich in der Jugendabteilung zu diesem Kamishibai-Treffen, das sich an 3- bis 5-Jährige richtet,

Kamishibai-Lesungen zum Thema « Schulanfang »

Kamishibai bedeutet wörtlich übersetzt: « Papiertheater ». Es handelt sich um eine Erzähltechnik aus Japan, die auf Bildern basiert, die in einem Butai (Holztheater) mit kleinen Öffnungen (oder auch nicht) laufen.

Ein Kamishibai besteht aus einer Reihe von nummerierten Papptafeln (meist zwischen 11 und 15), die eine Geschichte erzählen.

