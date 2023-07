Venez marcher sur l’eau à la tourbière du lac de Lourdes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 23 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le Lac de Lourdes abrite un site tourbeux majeurs de la chaîne pyrénéenne, classé dans le réseau européen Natura 2000. Venez ressentir les vibrations des étonnants radeaux flottants de tourbe et admirer les plantes carnivores qui y poussent encore aujourd’hui. Les modes de gestion et les recherches scientifiques qui sont menées en faveur de l’étonnante biodiversité de ce mystérieux site vous seront également présentés..

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 11:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Lac de Lourdes is home to a major peat site in the Pyrenean mountain range, part of the European Natura 2000 network. Come and feel the vibrations of the astonishing floating peat rafts and admire the carnivorous plants that still grow there today. You’ll also learn about the management methods and scientific research being carried out to protect the astonishing biodiversity of this mysterious site.

El lago de Lourdes alberga una de las mayores turberas de los Pirineos y forma parte de la red europea Natura 2000. Venga a sentir las vibraciones de las sorprendentes balsas flotantes de turba y admire las plantas carnívoras que aún hoy crecen allí. También se le presentarán los métodos de gestión y las investigaciones científicas que se llevan a cabo para proteger la asombrosa biodiversidad de este misterioso lugar.

Der See von Lourdes beherbergt ein bedeutendes Torfmoorgebiet in der Pyrenäenkette, das zum europäischen Natura-2000-Netzwerk gehört. Spüren Sie die Vibrationen der erstaunlichen schwimmenden Torfflöße und bewundern Sie die fleischfressenden Pflanzen, die hier auch heute noch wachsen. Außerdem werden Ihnen die Bewirtschaftungsmethoden und die wissenschaftlichen Forschungen vorgestellt, die zugunsten der erstaunlichen Biodiversität dieses mysteriösen Ortes durchgeführt werden.

Mise à jour le 2023-06-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65