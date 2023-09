Marché de Créateurs BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 17 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Open’Art vous convie à sont marché de créateur sur le Parvis de la médiathèque à Bagnères de bigorre de 9h à 18h30..

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Parvis de la médiathèque

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Open?Art invites you to its creators’ market on the Parvis de la médiathèque in Bagnères de bigorre from 9am to 6:30pm.

Open?Art le invita a su mercado de creadores en el Parvis de la médiathèque de Bagnères de bigorre, de 9.00 a 18.30 h.

Open?Art lädt Sie von 9.00 bis 18.30 Uhr zu einem Designermarkt auf dem Vorplatz der Mediathek in Bagnères de bigorre ein.

