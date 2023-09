Osez le vélo : balade à deux roues autour des monuments de Bagnères BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 17 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Rando à vélo, dans le cadre des journées du matrimoine, L’association Osez le vélo vous invite à découvrir le temps d’une balade à deux roues, les monuments de Bagnères réalisés par des femmes..

BAGNERES-DE-BIGORRE devant les thermes

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Journées du Matrimoine (Heritage Days), the Osez le vélo association invites you to discover the monuments of Bagnères built by women.

En el marco de las Jornadas del Matrimonio, la asociación Osez le vélo le invita a descubrir los monumentos de Bagnères construidos por mujeres.

Der Verein Osez le vélo lädt Sie ein, auf zwei Rädern die von Frauen errichteten Bauwerke von Bagnères zu entdecken.

