Journée du patrimoine Visite du Conservatoire botanique BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 16 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le Conservatoire botanique des Pyrénées ouvre ses portes le samedi 16 septembre de 10H à 12H, le temps d’en apprendre davantage sur son histoire, de comprendre les enjeux et missions des botanistes et explorer les travaux réalisés pour préserver notre patrimoine végétal..

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut)

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Conservatoire botanique des Pyrénées is opening its doors on Saturday September 16 from 10am to 12pm, giving you the chance to learn more about its history, understand the challenges and missions of botanists, and explore the work being done to preserve our plant heritage.

El Conservatorio Botánico de los Pirineos abre sus puertas el sábado 16 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, para que pueda conocer mejor su historia, comprender los retos y misiones de los botánicos y explorar el trabajo que se realiza para preservar nuestro patrimonio vegetal.

Das Conservatoire botanique des Pyrénées öffnet seine Türen am Samstag, den 16. September von 10.00 bis 12.00 Uhr, um mehr über seine Geschichte zu erfahren, die Herausforderungen und Aufgaben der Botaniker zu verstehen und die Arbeiten zu erkunden, die zum Schutz unseres pflanzlichen Erbes durchgeführt werden.

Mise à jour le 2023-08-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65