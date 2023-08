Journées du patrimoine : Présentation des fonds patrimoniaux sur le thermalisme BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 16 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

En plus de l’exposition à la médiathèque du 7 juillet au 16 septembre sur l’âge d’or du thermalisme de 1823 à 1930, « Prendre les eaux ».

Présentation des documents issus des fonds patrimoniaux sur le thermalisme.

Le samedi 16/09, à la médiathèque à 10h, 11h30, 14h, 15h30..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Mediathèque Simone Veil

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



In addition to the exhibition at the mediatheque from July 7 to September 16 on the golden age of thermalism from 1823 to 1930, « Taking the waters ».

Presentation of documents from heritage collections on thermalism.

Saturday 16/09, at the media library at 10am, 11:30am, 2pm and 3:30pm.

Además de la exposición en la mediateca, del 7 de julio al 16 de septiembre, sobre la edad de oro del balneario, de 1823 a 1930, « Tomar las aguas ».

Presentación de documentos de los fondos patrimoniales sobre las termas.

Sábado 16/09, en la mediateca a las 10h, 11h30, 14h y 15h30.

Zusätzlich zur Ausstellung in der Mediathek vom 7. Juli bis zum 16. September über das goldene Zeitalter der Thermalbäder von 1823 bis 1930, « Prendre les eaux » (Wasser nehmen).

Präsentation von Dokumenten aus den Beständen des Kulturerbes über den Thermalismus.

Am Samstag, den 16.09. in der Mediathek um 10 Uhr, 11:30 Uhr, 14 Uhr, 15:30 Uhr.

