LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 15 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Apprenez à connaitre ces petits mammifères en les observant à l’aide d’une caméra et en les écoutant lors d’une balade crépusculaire..

2023-09-15 19:30:00 fin : 2023-09-15 21:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Get to know these small mammals by observing them with a camera and listening to them on a twilight walk.

Conozca a estos pequeños mamíferos observándolos con una cámara y escuchándolos durante un paseo crepuscular.

Lerne diese kleinen Säugetiere kennen, indem du sie mit einer Kamera beobachtest und ihnen bei einem Spaziergang in der Dämmerung zuhörst.

