Zic en Cimes 2023 – Concerts en refuge BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 31 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Concert The Magic Whale au refuge Campana de Cloutou.

2023-08-31 18:30:00 fin : 2023-08-31 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Refuge de Campana de Cloutou

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Magic Whale concert at the Campana de Cloutou refuge

Concierto de la Ballena Mágica en el refugio Campana de Cloutou

Konzert The Magic Whale in der Berghütte Campana de Cloutou

Mise à jour le 2023-08-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65