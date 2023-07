AU PAYS DES PLANTES CARNIVORES lac Dets Coubous BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 24 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Entre eau et granit, nous chercherons les plantes et animaux surprenants de ce massif emblématique du Néouvielle. Enjeux du changement climatique et adaptation de la biodiversité seront abordés.

Site Natura 2000 « Barèges, Ayré, Piquette ».

2023-08-24 08:00:00 fin : 2023-08-24 17:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Between water and granite, we’ll seek out the surprising plants and animals of this emblematic Néouvielle massif. The challenges of climate change and biodiversity adaptation will be discussed.

Natura 2000 « Barèges, Ayré, Piquette » site

Entre agua y granito, buscaremos las sorprendentes plantas y animales de este emblemático macizo del Néouvielle. También se hablará de los retos del cambio climático y de la adaptación a la biodiversidad.

Sitio Natura 2000 « Barèges, Ayré, Piquette

Zwischen Wasser und Granit suchen wir nach überraschenden Pflanzen und Tieren in diesem symbolträchtigen Massiv des Néouvielle. Die Herausforderungen des Klimawandels und die Anpassung der Biodiversität werden thematisiert.

Natura 2000-Gebiet « Barèges, Ayré, Piquette »

