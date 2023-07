FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 23 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans la réserve naturelle régionale du Massif du Montious.

En coanimation avec le Conservateur abordons les défis d’une réserve naturelle de montagne au XXIe siècle. Conservation du grand tétras, vieille sapinière… Les choix de gestion, dont le statut de réserve intégrale, vous seront présentés..

2023-08-23 09:00:00 fin : 2023-08-23 16:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the Massif du Montious regional nature reserve.

Together with the Conservateur, let’s tackle the challenges facing a mountain nature reserve in the 21st century. Capercaillie conservation, old fir forests… Management options, including full reserve status, will be presented.

En la reserva natural regional del Massif du Montious.

Junto con el Conservateur, analicemos los retos a los que se enfrenta una reserva natural de montaña en el siglo XXI. Conservación del urogallo, viejos bosques de abetos… Se le presentarán las opciones de gestión, incluido el estado de reserva integral.

Im regionalen Naturschutzgebiet Massif du Montious.

Lassen Sie uns gemeinsam mit dem Naturschützer die Herausforderungen eines Berg-Naturschutzgebiets im 21. Jahrhundert. Schutz des Auerhahns, alter Tannenwald… Die Managemententscheidungen, darunter der Status eines integralen Reservats, werden Ihnen vorgestellt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65