Concerts d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Concerts d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 22 août 2023, Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées Concert gratuit avec Los Tibia (Musique latine)

Esplanade de la médiathèque.

2023-08-22 19:00:00 fin : 2023-08-22 . .

BAGNERES-DE-BIGORRE Esplanade de la médiathèque

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Free concert with Los Tibia (Latin music)

Esplanade de la médiathèque Concierto gratuito con Los Tibia (música latina)

Explanada de la Mediateca Kostenloses Konzert mit Los Tibia (Latin Music)

Esplanade der Mediathek Mise à jour le 2023-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu BAGNERES-DE-BIGORRE Adresse BAGNERES-DE-BIGORRE Esplanade de la médiathèque Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concerts d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 2023-08-22 2023-08-22 was last modified: by Concerts d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 22 août 2023