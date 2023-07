Dans l’intimité de la sapinière de Bué BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 22 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir à quoi ressemble un forêt « sauvage » de montagne à notre époque. Dans certains secteurs de ce massif, l’arrêt de l’exploitation à laisser l’écosystème en libre évolution. Une opportunité peu fréquente au bénéfice de la biodiversité. Allons comprendre ce qui s’y joue.

Site Natura 2000 « Ossoue, Aspé, Cestrède ».

2023-08-22 13:30:00 fin : 2023-08-22 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover what a « wild » mountain forest looks like today. In some areas of this massif, the end of logging has left the ecosystem free to evolve. A rare opportunity for biodiversity. Let’s find out what’s at stake.

Natura 2000 « Ossoue, Aspé, Cestrède » site

Venga a descubrir cómo es un bosque de montaña « salvaje » en nuestra época. En algunas zonas de este macizo, el cese de la tala ha dejado el ecosistema libre para evolucionar. Se trata de una rara oportunidad para potenciar la biodiversidad. Averigüemos qué está pasando.

Sitio Natura 2000 « Ossoue, Aspé, Cestrède

Erfahren Sie, wie ein « wilder » Bergwald in der heutigen Zeit aussieht. In einigen Bereichen dieses Massivs hat die Einstellung der Nutzung dazu geführt, dass sich das Ökosystem frei entwickeln kann. Eine seltene Gelegenheit, die der Biodiversität zugute kommt. Lassen Sie uns herausfinden, was hier vor sich geht.

Natura 2000-Gebiet « Ossoue, Aspé, Cestrède »

