SUIVONS L’ADOUR DE LAC EN CASCADE BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 16 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Itinéraire tout en descente au départ du lac de castillon (La Mongie) jusqu’à la sauvage cascade d’Arizes. Une balade nature variée et pleine de surprenants paysages avec comme fil conducteur l’eau des Pyrénées..

2023-08-16 14:00:00 fin : 2023-08-16 17:30:00

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Downhill itinerary from Lac de Castillon (La Mongie) to the wild Arizes waterfall. A varied nature walk full of surprising landscapes, with the water of the Pyrenees as the common thread.

Una ruta de descenso desde el Lago de Castillon (La Mongie) hasta la salvaje cascada de Arizes. Un paseo por la naturaleza variado y lleno de paisajes sorprendentes, con el agua de los Pirineos como hilo conductor.

Diese Route führt vom Lac de Castillon (La Mongie) bis zum wilden Wasserfall von Arizes bergab. Eine abwechslungsreiche Naturwanderung voller überraschender Landschaften mit dem Wasser der Pyrenäen als rotem Faden.

