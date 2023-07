Les richesses naturalistes autour du lac d’Aygue Rouye BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 8 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Entre forêt et estive nous découvrirons les richesses de ce site en vallon de Cestrède.

Site Natura 2000 « Ossoue, Aspé, Cestrède ».

2023-08-08 13:30:00 fin : 2023-08-08 17:00:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Between forest and summer pasture, we’ll discover the richness of this site in the Cestrède valley.

Natura 2000 site « Ossoue, Aspé, Cestrède »

Entre bosques y pastos de verano, descubriremos la riqueza de este paraje del valle del Cestrède.

Sitio Natura 2000 « Ossoue, Aspé, Cestrède

Zwischen Wald und Sommerweiden entdecken wir den Reichtum dieses Gebiets im Tal von Cestrède.

Natura 2000-Standort « Ossoue, Aspé, Cestrède »

Mise à jour le 2023-06-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65