A la rencontre des grands rapaces

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Venez apprendre sur ces oiseaux très particuliers ! Balade familiale et observations seront de la partie.

Site Natura 2000 « Cirque de Gavarnie ».

2023-08-01 13:30:00 fin : 2023-08-01 17:00:00

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and learn about these very special birds! Family outings and birdwatching are on the agenda.

Natura 2000 « Cirque de Gavarnie » site

Venga y aprenda todo sobre estas aves tan especiales Habrá tiempo suficiente para pasear en familia y observar aves.

Espacio Natura 2000 « Circo de Gavarnie

Lernen Sie etwas über diese ganz besonderen Vögel! Familienspaziergang und Beobachtungen werden mit von der Partie sein.

Natura 2000-Gebiet « Cirque de Gavarnie »

