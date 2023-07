Vide-grenier de l’association de de jumelage Bagneres-Granarolo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 30 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Vide grenier organisé par l’association de jumelage Bagnères – Granarolo sur les allées Jean Jaurès le dimanche 30 juillet.

Restauration et buvette sur place.

2023-07-30

BAGNERES-DE-BIGORRE allées Jean Jaurès – quai de l’Adour

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage sale organized by the Bagnères – Granarolo twinning association on the allées Jean Jaurès on Sunday July 30.

Catering and refreshments on site

Venta de garaje organizada por la asociación de hermanamiento Bagnères – Granarolo en las Allées Jean Jaurès el domingo 30 de julio.

Catering y refrescos in situ

Flohmarkt, organisiert vom Partnerschaftsverein Bagnères – Granarolo auf den Allées Jean Jaurès am Sonntag, den 30. Juli.

Verpflegung und Getränke vor Ort

