Ciné Rencontre : Les échappées BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 22 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Film découverte de Louise ROUSSEL, Océane LEPAPE et Thomas SCHIRA

300km à la rencontre de celles qui roulent, travaillent et luttent pour ouvrir la voie.

Louise et Océane ont discuté avec plus de 200 femmes : anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses, mécaniciennes, cadreuse, cyclistes urbaines et engagées, championne d’ultradistance….

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

BAGNERES-DE-BIGORRE Cinéma le Maintenon

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discovery film by Louise ROUSSEL, Océane LEPAPE and Thomas SCHIRA

300km to meet the women who ride, work and fight to pave the way.

Louise and Océane spoke to over 200 women: former professional cyclists, travelers, mechanics, framers, urban and committed cyclists, ultradistance champions…

Película de descubrimiento de Louise ROUSSEL, Océane LEPAPE y Thomas SCHIRA

300 km al encuentro de las mujeres que pedalean, trabajan y luchan para allanar el camino.

Louise y Océane hablaron con más de 200 mujeres: antiguas ciclistas profesionales, viajeras, mecánicas, cámaras, ciclistas urbanas y comprometidas, campeonas de ultradistancia…

Entdeckungsfilm von Louise ROUSSEL, Océane LEPAPE und Thomas SCHIRA

300 km in der Begegnung mit Frauen, die fahren, arbeiten und kämpfen, um den Weg zu ebnen.

Louise und Océane haben mit mehr als 200 Frauen gesprochen: ehemalige Profi-Radfahrerinnen, Reisende, Mechanikerinnen, Rahmenbauerinnen, urbane und engagierte Radfahrerinnen, Ultradistanz-Champions…

Mise à jour le 2023-07-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65