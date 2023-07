Rencontre signature : Hervé LEGA BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 20 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

La librairie Auprès de Pyrène est heureuse de recevoir Hervé LEGA

Il nous présentera son roman « Le Conservateur ».

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 12:30:00. .

BAGNERES-DE-BIGORRE à la librairie Auprès de Pyrène

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Auprès de Pyrène bookshop is pleased to welcome Hervé LEGA

He will present his novel « Le Conservateur »

La librería Auprès de Pyrène se complace en recibir a Hervé LEGA

Presentará su novela « Le Conservateur »

Die Buchhandlung Auprès de Pyrène freut sich, Hervé LEGA zu empfangen

Er wird uns seinen Roman « Der Konservator » vorstellen

